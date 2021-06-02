Рекордный урожай показало Подмосковье за время пандемии. Помогли технологии и аграрии

Во время пандемии сельское хозяйство Подмосковья развивалось, когда вся экономика показывала стагнацию. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал министр сельского хозяйства области Сергей Воскресенский.

«Несмотря на то, что вся экономика показывала стагнацию, сельское хозяйство развивалось. По некоторым отраслям мы показали рекордные результаты и урожаи. Здесь мы можем назвать и урожай зернобобовых — мы увеличили на 30%. Это был рекордный урожай за все последние 25 лет постсоветского периода», — рассказал Воскресенский.

Он также отметил, что на 12% был прибавлен урожай по овощам закрытого грунта, на 4,5% увеличилось количество снесенных яиц, на 1% увеличилось количество выработанного мяса птицы. Сельское хозяйство Московской области по финалу вышло по многим позициям в лидеры как в ЦФО, так и по всей стране.

«Рост связан с введением инновационных технологий — закупка техники, робототехники в том числе. Мы закупили несколько роботов, которые автоматически доят корову и тут же берут анализ молока. Если молоко плохое — эта корова автоматически отсекается в блок-изолятор. И ветеринары ее лечат», — объяснил министр.

Прогноз на 2021 год

Воскресенский отметил работу комбайнов с автопилотами, которые максимально хорошо убирают урожай. И большой труд подмосковных аграриев.

«Прогнозы на этот год хорошие, по молоку планируем прибавить порядка 5-7% и выйти на 730 тысяч тонн, но стремимся к миллиону тонн — это поручение нашего губернатора. Рассчитываем на развитие нашей ягодной отрасли. В этом году мы ее только запустили, инициировали. Это новое направление. Сейчас мы на втором месте после Липецка», — рассказал министр.

Подмосковные ягоды

Одно из направлений, которое развивает Подмосковье — садовая земляника, клубника, ежевика. В регионе уже 187 гектаров под ягоды. Производится около 1200 тонн этого продукта. За два года область станет лидером. В этом году запускается пять новых инвестиционных проектов, в следующем — еще столько же. В планах ввести еще порядка 380 гектаров, увеличить производство ягод до 10 тысяч тонн.

«По голубике — это будет канадский сорт, который растет до двух метров, с одного куста бы будем собирать по шесть килограммов ягод. Это экоягоды, это должна быть вкусная ягода. Голубика не растет в теплицах, она растет только в открытом грунте. Под солнцем она будет набирать вкус», — рассказал министр.

Он добавил, что в рамках ПМЭФ планируется заключение двух соглашений по ягоде. По сектору АПК будет подписано 13 соглашений — интернет-торговля, производство сыра, детского питания, буйволиного молока. В следующей году в регион будет завезено порядка двух тысяч буйволов. Благодаря этому молоку можно будет производить уникальные и итальянские продукты — моцареллу, буррату и прочие сыры.

Экспорт

В прошлом году Подмосковье выполнило и перевыполнило все нормативы на 10% по экспорту. Экспорт составил более одного миллиарда долларов. Область стала лидером в России по экспорту по молочным продуктам. В частности, сыров и мороженого. Для этих целей идут корма, кондитерские изделия, мясная продукция.

«Доктрина продовольственной безопасности заключается в полном самообеспечении продуктами сельского хозяйство. В этом году мы планируем выйти на полно самообеспечение по овощам закрытого и открыто грунта, картофеля. У нас сейчас в приоритете ягоды, сыр, овощи открытого и закрытого грунта, картофель. Ну и разумеется зернобобовые и масленичные культуры», — подчеркнул Воскресенский.

Роль маркетплейсов

Министр обратил внимание, что потенциал сельского туризма Московской области очень хороший, сейчас на территории работают 200 фермеров. Известно, что Россельхозбанк развивает свою родную платформу. Уже 100 подмосковных фермеров участвуют в проекте — это маркетплейс, на котором любой житель РФ может приобрести фермерскую продукцию. Также туда будет добавлен блок по сельскому туризму. Такие услуги оказывают порядка 20 фермеров из области.

Маркетплейс представляет собой интернет-площадку, на которой размещены продукты от подмосковных фермеров. Любой желающий в мобильном приложении может зайти на эту площадку и сделать заказ. В настоящее время продукции развозят сами фермеры, но будет общая логистика.

Сельский туризм

Концепция сельского туризма заключается в том, что желающий может приехать на ферму, продегустировать, поучаствовать в сельхозпроцессах, прополоть сорняки, подоить корову, собрать урожай, вместе с фермером приготовить интересные блюда, переночевать, подышать свежим воздухом, посмотреть, как делается молоко, сыры, как растут ягоды, овощи.

«Потому что многие же уже об этом забыли. Фермеры ждут посетителей, им это очень интересно, они активно включатся в этот процесс. Я думаю, что Подмосковье в этом направлении будет тоже безоговорочным лидером», — сказал Воскресенский.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса

Власти Подмосковья уже развили несколько цифровых технологий. Сюда входит личный кабинет фермера, где он видит свою ситуацию по субсидиям. Есть карта «Здоровье фермера», где любой желающий может посмотреть, какую продукцию выпускает фермер и здоровье животных. Также есть геопортал Подмосковья, куда вносятся контуры сельхоз земель.

«Любой желающий может оценить насколько мы справляемся, написать свои рекомендации в „Добродел“. Также собираемся заняться космосъемкой наших земель. В режиме реального времени можно будет наблюдать, что растет на наших полях, будет урожай, не будет урожай. Оценить, насколько мы успешны в борьбе с борщевиком», — пояснил министр.