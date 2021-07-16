«У нас умелые аграрии». Как становятся урожайными когда-то брошенные поля Подмосковья

В Подмосковье почти миллион гектаров пахотной земли — ее ввели в оборот и удобряют для богатых урожаев. В Кашире, например, рапсом засеют поле, которое сейчас вспахивают впервые за пять лет. Раньше это был участок, поросший бурьяном, а теперь его арендовала компания «Русское поле». Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области умелые аграрии.

Теперь на поле вблизи деревни Домнинки появится культура, из которой будут делать уже рапсовое масло. А значит, семена станут перерабатывать в более ценный продукт. Производство планируют запустить в 2023 году.

Это лишь один из примеров умелой обработки земель региона. Аграриям помогают федеральные и областные льготы.

У нас умелые аграрии, и они добиваются очень высоких результатов. Это значит, что они могут реинвестировать — уже дальше развивать свои производства. То есть у нас миллион пахотных земель — все ввели. Теперь смотрим на отдачу, чтобы с каждого гектара было больше урожая и выручки Андрей Воробьев.

Компания «Русское поле», приступившая к обработке земли в Кашире, уже получила от властей субсидию в размере 20% на покупку новой техники.

Современные тракторы компактнее предшественников, у них выше производительность, коробка — полуавтомат. Только за последний год в Подмосковье ввели в оборот около 500 тысяч гектаров земель. Теперь миллион гектаров засеют.

«На сельхозпродукты сейчас большой спрос. Мировые цены растут, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все работало, чтобы выращивали различные культуры. Для этого есть меры поддержки — как региональные, так и федеральные средства, субсидии», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

По словам Воробьева, одну из основных ролей для сельского хозяйства играют новые технологии. Их поэтапно внедряют в разных уголках Подмосковья.

Это очень важно для отдаленных территорий. Кашира — один из таких прекрасных уголков Подмосковья. Здесь все растет, дает урожай. Как я понял, рапс будем сеять, а эта культура очень востребована сейчас Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что в условиях пандемии Подмосковье получило рекордный урожай. Помогли аграрии и технологии.