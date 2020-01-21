Как не разболеться в теплую зиму: советы подмосковных врачей

В этом сезоне жители нескольких регионов России столкнулись с непривычно теплой зимой. И Московская область не стала исключением. Оказалось, заболеть можно даже в такую мягкую погоду. Медики рассказали, как этого избежать.

Отсутствие холодов и снега — редкая картина для середины зимы. Теплая температура провоцирует повышенную влажность воздуха, а это значит, что риск заболевания увеличивается.

«Плотность такого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу. В результате в группу риска попадают страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, повышенная влажность воздуха негативно влияет на иммунитет, так что если в организм попадают возбудители вирусов, для них уже подготовлена благодатная почва», — рассказал Александр Шумилин, врач-эпидемиолог Ступинской больницы.

Такая теплая погода может спровоцировать и нарушение обмена веществ, хроническую усталость, неврозы. Но, по словам врачей, с этим можно бороться.

Чрезвычайно важно соблюдать режим сна — спать не менее восьми часов в сутки, сбалансированно питаться, побольше гулять и не забывать об умеренных физических нагрузках Александр Шумилин врач-эпидемиолог Ступинской больницы.

Январь этого года поставил абсолютный рекорд: температура воздуха в течение 20 дней превышала норму на девять градусов. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. При этом до конца месяца существенных перемен в погоде не ожидается.