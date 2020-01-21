Россия создаст экспресс-тест для выявления смертельного вируса из Китая в феврале

Минздрав России уже в феврале 2020 года закончит создание экспресс-теста, с помощью которого можно будет выявить новый тип коронавируса. Это заболевание уже унесло жизни четырех человек в Китае, а заражение продолжает распространяться.

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса», — написал в Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, разработка нового теста — хороший пример поддержки научных исследований, которой занимается министерство. В качестве иллюстрации Салагай привел создание российской вакцины против лихорадки Эбола. Препарат стал первым в мире официально зарегистрированным лекарством подобного уровня.

Российские специалисты начали создавать экспресс-тест 14 января 2020 года, после того как геном вируса появился в международной базе данных. Сейчас всех прилетающих из Китая проверяют в аэропортах с помощью тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой тела.

Вспышка пневмонии, которую вызвал ранее не известный коронавирус 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевших уже насчитывается более 200 человек, а погибли от вируса четыре человека.