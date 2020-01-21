Январь в Москве поставил абсолютный температурный рекорд

Январь 2020 года установил абсолютный погодный рекорд. Температура воздуха за первые 20 дней наступившего года превысила норму на девять градусов. Такого не было ни разу за всю историю метеонаблюдений. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«За первые 20 дней температура января превысила норму на девять градусов. Такого не было еще ни разу за всю историю наблюдений», — рассказала Позднякова.

Расчеты метеорологов показывают, что до конца месяца существенных изменений в характере погоды не предвидится.

«В отдельные дни у нас будет подсыпать снежок, и в ночные часы температура будет отрицательная, порядка -4…-6 градусов, дневная температура тоже слабоотрицательная. Но большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки 0 градусов», — рассказала Позднякова.

Собеседница назвала метеообстановку в столице крупной положительной аномалией и добавила, что существенных осадков до конца января не будет. В феврале возможно понижение температуры, но это не значит, что последний месяц зимы будет холодным. То, что происходит сейчас за окном, больше подходит первой декаде апреля. По словам Поздняковой, столичные метеорологи не уверены, что этой зимой вообще установится какой-либо значимый снежный покров.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал «360», что настоящая ледяная зима в Москве все же может наступить. Это произойдет, если теплые атмосферные волны покинут регион.

21 января в Москве до +5 градусов, облачно, местами пройдет мокрый снег с дождем. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В среду, 22 января, без существенных изменений. Давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а столбик термометра опустится до отметки +2 градуса.