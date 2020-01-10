Врачи назвали самую опасную диету

Специалисты провели сравнение среди популярных моделей питания для похудения и назвали наиболее опасные для современного человека диеты. Первая строчка «антирейтинга» досталась кетодиете.

Врачи и ученые сравнили популярные диеты по эффективности для снижения веса, простоте соблюдения, а также по степени влияния на развитие различных заболеваний, в числе которых рак и диабет, пишет сайт kp.ru.

Самой опасной была признана кетодиета. Она предполагает резкое сокращение углеводов и увеличение жиров в рационе. Как отметили эксперты, снизить вес таким способом можно, но придерживаться такой системы питания долго нельзя.

«При переходе на кетодиету побочным эффектом становится кетоз», — рассказала врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерия Васильева. Она объяснила, что обычно человек получает необходимую для жизни энергию из углеводов, и если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани.

«При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление», — заметила Васильева.

После такой диеты у человека наблюдается упадок сил, ломота в мышцах, а также снижаются когнитивные способности, добавила врач. Кроме того, по ее словам, люди могут становиться агрессивней.

Кетодиета также может способствовать развитию болезней сердца и сахарного диабета, отметили медики.