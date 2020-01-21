«От проекта до объекта». Как Центр содействия строительству Подмосковья помогает бизнесменам

В Московской области работает Центр содействия строительству (ЦСС). Идея проекта заключается в том, чтобы помочь инвесторам комфортно вести бизнес в регионе. Об итогах работы центра за прошлый год и планах на будущий расскажет «360».

Центр содействия строительству существует с 2017 года. До его открытия у бизнесменов уходило до трех лет, чтобы подключиться к газу, электричеству — а это долго. Подмосковный центр, по сути, первый уникальный сервис в стране, который помогает строить коммерческую недвижимость.

«Это наша инновация, изобретение, которое дополняет всю работу по привлечению инвесторов. Считаю ее результативной», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

Девиз проекта: «От проекта до объекта». И это не просто так. Раньше инвесторы были предоставлены сами себе. Но после открытия центра дело сдвинулось с мертвой точки. В 2017–2018 годах помогли больше тысячи проектов. Начать дело бизнесмены смогли не за 36 месяцев, как это было раньше, а всего за 18. В прошлом году время «от проекта до объекта» сократили еще больше — до 14 месяцев. Уменьшили и стоимость присоединения к коммуникациям: газу, воде, электричеству.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

«До 2017 года срок выхода на стройку составлял более трех лет. Инвестору требовалось пройти 76 процедур, чтобы вывести проект на стройку. В согласовании участвовало 31 ведомство», — рассказала Инна Федотова, министр жилищной политики региона.

Стоит отметить и успехи в кадастровом деле. Раньше возникали проблемы с постановкой на учет. Причинами отказа становились неправильные сведения о кадастровом инженере, определение контура, отсутствие информации о вводе объекта в эксплуатацию. В 2019-м ситуация исправилась: из 1212 проектов на кадастровый учет поставили больше тысячи.

Что дальше?

Сейчас на сопровождении ЦСС находятся около 2,7 тысячи проектов. Благодаря проекту в прошлом году в Подмосковье создали 45 тысяч новых рабочих мест. Кстати, половина из них находится в малом бизнесе.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

В этом году центр планирует приступить к строительству около четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Сроки ведения проектов сократят до 12 месяцев. Благодаря этому в Подмосковье откроют еще больше вакансий — около 50 тысяч. Для выполнения намеченных планов главам городских округов предстоит обеспечить сопровождение строительства малого бизнеса на 100%.

«В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости и обеспечить создание 50 тысяч рабочих мест. Важно отметить, что в Подмосковье вводятся разноплановые объекты, что обеспечивает многообразие застройки», — добавила Инна Федотова.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

Среди крупных проектов, находящихся под патронажем ЦСС, «Леруа Мерлен» в Дмитрове, завод LG в Рузе, склад «Вайлдбериз» в Подольске. Отстроятся в регионе и другие крупные игроки рынка. Например, «Хино моторс» в Химках и медицинская компания «Хавен» в Одинцове.