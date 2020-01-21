Строительство школ и привлечение инвесторов. В Подмосковье занялись задачами из послания Путина

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию указало, каких направлений должна придерживаться власть в том числе на местах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что сейчас является для региона приоритетом.

Глава Подмосковья напомнил, что наибольшее внимание уделяется теме школ, детских садов и ясельных групп.

«Контингент растет, мы должны обеспечивать наши города всей необходимой социальной инфраструктурой», — подчеркнул Воробьев.

В 2019 году в Московской области заложили 50 школ и пристроек, причем последние вмещают в себя более 400 мест. Строительный блок, указал губернатор, должен проследить, чтобы все учебные заведения были своевременно сданы в эксплуатацию.

«Понятно, что все мы не сдадим, но часть из них будет готова к 1 сентября, а к новому году мы будем готовы открыть еще 16 школ», — пояснил руководитель Подмосковья.

Он также попросил обратить внимание и на создание ясельных групп. «Вообще дошкольное образование сейчас является серьезной поддержкой для многодетных и молодых семей», — заметил Воробьев.

Вопрос об обеспечении школьников горячим питанием, о котором говорил президент, будет решаться вместе с министерством финансов. Подробную программу по реализации озвученных тем губернатор обещал представить 29 января.

Еще одним важным направлением для Подмосковья, о котором шла речь в послании Путина к Федеральному собранию, является экономика. Это доходы граждан, пояснил Воробьев, и рабочие места.

Необходимо, сказал губернатор, проводить «понятные практические мероприятия по созданию системы привлечения малого, среднего активного бизнеса».

«Речь идет не только о региональном уровне власти. Каждый муниципалитет обязан думать головой, как создать максимально благоприятные условия для прихода новых инвесторов», — заявил Воробьев.

По его словам, уровень запроса по новым рабочим местам в Московской области, особенно в отдаленных территориях, является проблемой номер один. Ее решением губернатор поручил заняться ответственным ведомствам.