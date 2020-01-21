Около 100 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье в 2020 году. Помогут в этом новые инвесторы

В 2020 году в Московской области планируется создать порядка 100 тысяч рабочих мест за счет привлечения инвесторов. В Подмосковье реализуют 700 новых проектов. О результатах работы по привлечению инвесторов в прошлом году и планах на будущее на совещании регионального правительства рассказала министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова.

В Московской области зарегистрировано 400 тысяч экономических организаций, из них лишь, 1,2 тысячи — крупные и средние предприятия и 354 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В экономической сфере заняты порядка 3,4 миллиона человек, что составляет почти половину населения Подмосковья. Поэтому привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — приоритетные задачи для регионального правительства. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, особое внимание нужно уделять возможностям трудоустройства в отдаленных территориях.

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал региона прогнозно составили порядка триллиона рублей. При этом в сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 12%.

«Наша задача — предложить бизнесу разные механизмы взаимодействия, проанализировать инструменты, которые работают и больше всего интересны предпринимателям», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Среди таких механизмов меры поддержки (налоговые льготы, субсидирование, льготное финансирование), а также решение оперативных вопросов. По словам Натальи Егоровой, более 50% всех мер поддержки в 2020 году планируют оцифровать. В частности, это касается консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса — им предоставят персонального менеджера, который поможет решить возникающие вопросы.

Источник фото: телеканал «360»

Настоящим прорывом министр назвала проект «Земля без торгов», созданный в Подмосковье. Так, в 2019 году земельные участки были предоставлены 26 предприятиям, что позволило создать более двух тысяч рабочих мест и привлечь 21 миллиард рублей в качестве инвестиций.

В 2019 году выросла заполняемость индустриальных парков, которых в регионе насчитывается 59. Количество резидентов сократилось, но, по словам Натальи Егоровой, это связано с привлечением в Подмосковье крупных предприятий. Особое внимание в наступившем году планируется уделить развитию четырех подмосковных особых экономических зон. В прошлом году была создана ОЭЗ «Кашира». Интерес к новой площадке проявили 18 инвесторов. Ожидается, что на предприятии будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

В 2019 году Подмосковье активно взаимодействовало и с иностранными инвесторами. По словам зампреда областного правительства Вадима Хромова, регион принял участие в восьми роуд-шоу, в результате которых было привлечено около 40 миллиардов инвестиций. Часть компаний рассматривает площадки для расширения бизнеса в Подмосковье. Вадим Хромов отметил, что это также способствует решению приоритетной задачи — созданию высокопроизводительных рабочих мест рядом с домом.

Всего в 2020 году в регионе планируется реализовать 700 инвестиционных проектов, которые позволят создать порядка 100 тысяч новых рабочих мест. 19 проектов реализуют в сфере государственно-частного партнерства. Кроме того, на 60% должна увеличиться заполняемость индустриальных парков, что позволит создать восемь тысяч рабочих мест. Ожидается и увеличение процента заполняемости особых экономических зон, где новую работу смогут найти порядка 1100 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в нынешнем году к единой системе работы с инвесторами подключат ЦУР «Бизнес Московской области» и все органы местного самоуправления. Планируется и решить вопрос проведения контрольно-надзорных мероприятий в электронном виде.