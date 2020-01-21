Нежилую недвижимость построили на 4 млн «квадратов» в Подмосковье в 2019 году
Ввод 4 миллионов м² нежилой недвижимости позволил создать в Подмосковье 45 тысяч рабочих мест. Максимальное количество рабочих мест — 1,5 тысячи - в прошлом году создали на предприятии ООО «СИТРАС» — ТРЦ «Акварель» в Пушкинском городском округе.
В 2019 году в Московской области введено в эксплуатацию 1,4 миллиона м² логистических объектов, 900 тысяч м² объектов промышленности и 600 тысяч м² торговых объектов, относящихся к крупному бизнесу.
В числе самых больших проектов по площади: тепличные комплексы в Луховицком и Богородском округах, распределительный центр Леруа Мерлен «Северная Звезда» в Дмитровском округе, складской комплекс Wildberries в Подольске и завод LG в Рузском округе.
Больше всего нежилых объектов введено в эксплуатацию в городских округах:
- 469 тысяч м² в Солнечногорске
- 321 тысяча м² в Одинцовском округе
- 306 тысяч м² в Богородском округе
- 299 тысяч м² в Подольске
- 273 тысячи м² в Луховицах
Глава Министерства жилищной политики Московской области Инна Федотова заявила, что темпы строительства и ввода в эксплуатацию недвижимости нежилого назначения снижаться не будут.
«В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 4 миллиона м² коммерческой недвижимости и обеспечить создание 50 тысяч рабочих мест. Важно отметить, что в Подмосковье вводятся разноплановые объекты, что обеспечивает многообразие застройки», — подчеркнула Инна Федотова.