Нежилую недвижимость построили на 4 млн «квадратов» в Подмосковье в 2019 году

Центр содействия строительству Московской области назвал самые крупные по площади проекты, реализованные в 2019 году. Общая площадь введенных в эксплуатацию нежилых объектов увеличилась на 34% (на 1 миллион м²) по сравнению с 2018 годом и составила 4 миллиона м². Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики региона.

Ввод 4 миллионов м² нежилой недвижимости позволил создать в Подмосковье 45 тысяч рабочих мест. Максимальное количество рабочих мест — 1,5 тысячи - в прошлом году создали на предприятии ООО «СИТРАС» — ТРЦ «Акварель» в Пушкинском городском округе.

В 2019 году в Московской области введено в эксплуатацию 1,4 миллиона м² логистических объектов, 900 тысяч м² объектов промышленности и 600 тысяч м² торговых объектов, относящихся к крупному бизнесу.

В числе самых больших проектов по площади: тепличные комплексы в Луховицком и Богородском округах, распределительный центр Леруа Мерлен «Северная Звезда» в Дмитровском округе, складской комплекс Wildberries в Подольске и завод LG в Рузском округе.

Больше всего нежилых объектов введено в эксплуатацию в городских округах:

469 тысяч м² в Солнечногорске

321 тысяча м² в Одинцовском округе

306 тысяч м² в Богородском округе

299 тысяч м² в Подольске

273 тысячи м² в Луховицах

Глава Министерства жилищной политики Московской области Инна Федотова заявила, что темпы строительства и ввода в эксплуатацию недвижимости нежилого назначения снижаться не будут.

«В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 4 миллиона м² коммерческой недвижимости и обеспечить создание 50 тысяч рабочих мест. Важно отметить, что в Подмосковье вводятся разноплановые объекты, что обеспечивает многообразие застройки», — подчеркнула Инна Федотова.