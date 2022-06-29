Юбиляры семейной жизни из Подмосковья и ДНР получат речной круиз в подарок

Семейные пары из Подмосковья и ДНР, прожившие вместе более 40 лет, отправятся в речной круиз «Любви негаснущий костер». Их ждет путешествие на теплоходе по Москве-реке.

Это подарок, которые сделают 8 июля — в День семьи, любви и верности. Так юбиляров поздравят в Главном управлении ЗАГС Подмосковья.

Круиз стартует от пристани Shore House в 11:30. Юбиляров будут поздравлять легенды российского телевидения Анна Шатилова и Евгений Кочергин.

Специальным гостем станет Майя Балашова — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов, исполнительница русских песен и романсов из Нижнего Новгорода.

Но главная интрига дня раскроется немного позже. Чемпионы сборной России будут проводить масштабное шоу на Москве-реке с яркими трюками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область поможет восстановить школы и дороги в ДНР.