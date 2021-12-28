Выплаты к юбилею совместной жизни получили 11 тысяч пар из Подмосковья

Более 11 тысяч пар в Московской области получили выплаты к юбилею совместной жизни. Они вместе уже 50, 55, 60 лет или дольше.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что речь идет о выплатах от пяти до девяти тысяч рублей.

Чтобы получить средства, нужно лишь один раз подать заявку. Сделать это поможет областной портал госуслуг.

Во все следующие разы выплату будет начислять проактивно, то есть автоматически.

Вместе с выплатой дорогие „молодожены“ получают теплое СМС-поздравление от губернатора Ирина Каклюгина.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах выплаты пенсии в 2022 году. Теперь ее будут назначать автоматически, а значит, жителям уже не потребуется куда-то приходить, чтобы подать заявление.