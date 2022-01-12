Подачу заявок на выплату к юбилею супружеской жизни упростили в Подмосковье

Пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, смогут подать заявку на выплату через портал госуслуг Подмосковья. Раньше нужно было посещать МФЦ.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь процедуру упростили. Это сделали с помощью «Госуслуг».

Супруги смогут подать заявку сами или через представителя, а срок ее рассмотрения сократили с 10 до семи рабочих дней.

Денежные средства им будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам Надежда Куртяник.

Эта выплата положена супругам, проживающим в Московской области. Услуга доступна по ссылке.

Пособие назначается к юбилеям супружеской жизни: 50 лет — пять тысяч рублей, 55 лет — шесть тысяч, 60 лет — семь тысяч, 65 лет — восемь тысяч, 70 лет и более — девять тысяч.

Обратиться за услугой может один из супругов в течение года с даты юбилея. При заполнении заявления нужно указать личные сведения.

Средства перечисляют по указанным реквизитам на карту или в отделение «Почты России», если пара выбрала этот вариант, до конца месяца, следующего за месяцем обращения. Выплата не зависит от уровня дохода семьи.