Jony и группа «Республика» выступят на 81-летии Реутова

Реутов отметит свое 81-летие фейерверком, концертом и спортивными соревнованиями 4 сентября. Хедлайнером музыкальной программы будет певец Jony, а в 22:00 небо над городом озарится огнями праздничного салюта.

На Дне города выступят группы «Республика», «Калейдоскоп» и MANA Project.

Жители смогут присоединиться к творческим и спортивным конкурсам. Победителям вручат призы от главы городского округа Станислава Каторова.

В субботу, в 9:00, начнется традиционный легкоатлетический забег. Затем на разных площадках Реутова проведут большие соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, будет и насыщенная культурная часть программы.

В праздничный день откроют передвижную выставку «Арт-Реутов». Будет работать творческая лаборатория достижений детского технопарка «Изобретариум».

Выступят творческие коллективы из местного дома культуры. Игровые программы подготовят в Центральном городском парке и парке у Фабричного пруда.

Ранее мы рассказали о том, что изменилось в Реутове за пять лет.