Zivert и «Банд’Эрос» выступят на 80-летии Реутова

Официальную часть торжества проведут 11 сентября, а основные события подготовят для жителей и гостей Реутова на следующий день. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Мы долго готовились к торжественной дате и предусмотрели много мероприятий, которые порадуют наших жителей пресс-служба главы Реутова.

В субботу, 12 сентября, прозвучат лучшие хиты исполнителей. На этот раз главной площадкой выбрали парковочное пространство НПО машиностроения. Все пройдет рядом с парковой зоной.

Первостепенное внимание на празднике уделят безопасности. На этом сделал акцент глава городского округа.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. Обязательным для зрителей будет ношение масок Станислав Каторов.

Маски станут атрибутом, без которого не пустят на праздничные площадки. Элементарное соблюдение санитарных норм поможет гостям увидеть выступления приглашенных звезд.

«Я прошу жителей с пониманием и ответственностью подойти к правилам безопасности, чтобы общий праздник подарил только положительные эмоции», — отметил Станислав Каторов.

Реутов — наукоград в Подмосковье. Его основали в XV веке. В 1940 году рабочий поселок Реутов получил статус города.

Сегодня он включает в себя северную и южную части. Разделены они железной дорогой Горьковского направления. В городе живут уже более 108 тысяч человек.