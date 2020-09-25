25 сентября 2020, 15:20
Ученики детского технопарка сделают проект нового сквера для Реутова
В подмосковном Реутове появится сквер, сделанный по проекту учеников детского технопарка «Изобретариум». Ребята, юные архитекторы, разработают его по просьбе главы округа Станислава Каторова.
Зеленый мини-уголок обустроят с привязкой к двору дома № 19А на улице Победы. По словам главы Реутова, это первая подобная задача, прорабатываемая с педагогами и учениками технопарка.
Это очень хороший шанс попробовать себя в профессии, пообщаться со специалистами и начать свое профессиональное портфолиоСтанислав Каторов.
Он подчеркнул, что средства на реализацию проекта выделят из бюджета городского округа.
Реутовский «Изобретариум» — крупнейший детский технопарк Подмосковья. Там подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование, робототехнику, физику, электронику.
Они погружаются в виртуальную реальность, изучают системы энергоэффективных установок и проводят свои исследования в физико-биологической лаборатории.