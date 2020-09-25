facebook_pixel
    25 сентября 2020, 15:20

    Ученики детского технопарка сделают проект нового сквера для Реутова

    Анастасия Аброськина

    В подмосковном Реутове появится сквер, сделанный по проекту учеников детского технопарка «Изобретариум». Ребята, юные архитекторы, разработают его по просьбе главы округа Станислава Каторова.
    Ученики детского технопарка сделают проект нового сквера для Реутова | Изображение 1
    Источник фото: Алексей Оводов

    Зеленый мини-уголок обустроят с привязкой к двору дома № 19А на улице Победы. По словам главы Реутова, это первая подобная задача, прорабатываемая с педагогами и учениками технопарка.

    Это очень хороший шанс попробовать себя в профессии, пообщаться со специалистами и начать свое профессиональное портфолио

    Станислав Каторов.

    Он подчеркнул, что средства на реализацию проекта выделят из бюджета городского округа.

    Реутовский «Изобретариум» — крупнейший детский технопарк Подмосковья. Там подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование, робототехнику, физику, электронику.

    Они погружаются в виртуальную реальность, изучают системы энергоэффективных установок и проводят свои исследования в физико-биологической лаборатории.

    Новости SMI.FM