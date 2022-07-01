Яхрому и Дубну связал сквозной проезд по веломаршруту «Вело-1»

Еще 56 километров веломаршрута «Вело-1» благоустроили на участке, который связывает Яхрому и Дубну. На маршруте спортсменам доступны зоны отдыха, туалеты, кафе, прокат, навесы и система навигации. Об этом рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

Всего жителям Подмосковья доступно 480 километров велосипедной инфраструктуры. Сеть продолжают активно развивать: в прошлом году на маршруте «Вело-1» открыли 22 километра, теперь — еще 56. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что прокатиться может любой желающий — трасса не требует особых спортивных навыков.

«Участок протяженностью 22 километра от Яхромы до причала „Ударная“ у деревни Орево проходит по живописному берегу канала имени Москвы — отличное место, чтобы заняться спортом и насладиться природой. Прокатиться по велодорожке могут все желающие, трасса не требует специальных спортивных навыков и особой подготовки, проезд по всем ее участкам бесплатный», — рассказал Поночевный.

Источник фото: телеканал «360»

Веломаршрут нанесен на «Яндекс.Карты». Полностью его благоустройство завершат в течение трех недель: обустроят подходы к комфорт-станциям и санузлам, озеленят территорию вдоль дорожек и подготовят парковку для 50 автомобилей.

Ранее глава Минблагоустройства Михаил Хайкин сообщил, что веломаршруты Подмосковья планируют продлить на 80 километров до 2023 года.