Почти 500 километров велоинфраструктуры создали в Подмосковье по поручению губернатора Воробьева

Более 300 крупных и значимых объектов удалось благоустроить в Московской области благодаря президентскому проекту формирования комфортной городской среды. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева активно развивается велосипедная инфраструктура. Об этом главе региона сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В программу благоустройства вошли пешеходные зоны, скверы и площади, набережные, парки и другие места отдыха.

«За время работы проекта мы создали более 30 новых фонтанов, свыше 50 прогулочных променадов, где можно проводить время, особенно в хорошую погоду у воды. Появилось более 50 памп-треков и скейт-площадок, где катаются дети и даже взрослые, свыше 200 крупных игровых площадок», — рассказал Хайкин.

Он добавил, что в Подмосковье появилось свыше 200 спортивных площадок, где можно заниматься теннисом, стритболом, футболом, йогой и не только.

Благоустройство прошло в Зарайске, Серпухове, Сергиевом Посаде, Кашире, Подольске, Красногорске и других городах Московской области.

Министр благоустройства региона отчитался о выполнении поручения Андрей Воробьева по развитию велоинфраструктуры.

«У нас есть уже почти 480 километров разнообразной велосипедной инфраструктуры. Мы ведем работу и в этом году, продолжим в следующем. У нас еще 80 километров велодорожек должно прибавиться до 2023 года», — подчеркнул Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, проведена работа с «Яндексом» — там уже можно выстраивать веломаршруты.

К 1 июля встроят 56 километров веломаршрута «Вело-1» Яхрома — Дмитров — Дубна. Крупный инвестпроект власти Московской области открывали в 2021 году вместе со структурами бизнесмена Романа Абрамовича. В прошлом году маршрут выстроили на 23 километра.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Михаила Хайкина, он пользуется популярностью не только летом, но и зимой, когда там можно гулять на лыжах. В целом маршрут займет 132 километра. Проект реализуют в 2023 году, тогда же к нему присоединится участок в Мытищах.