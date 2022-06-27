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    27 июня 2022, 13:22

    Почти 500 километров велоинфраструктуры создали в Подмосковье по поручению губернатора Воробьева

    По поручению губернатора Воробьева в Подмосковье создали 480 километров велодорожек

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Более 300 крупных и значимых объектов удалось благоустроить в Московской области благодаря президентскому проекту формирования комфортной городской среды. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева активно развивается велосипедная инфраструктура. Об этом главе региона сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

    Почти 500 километров велоинфраструктуры создали в Подмосковье по поручению губернатора Воробьева

    В программу благоустройства вошли пешеходные зоны, скверы и площади, набережные, парки и другие места отдыха.

    «За время работы проекта мы создали более 30 новых фонтанов, свыше 50 прогулочных променадов, где можно проводить время, особенно в хорошую погоду у воды. Появилось более 50 памп-треков и скейт-площадок, где катаются дети и даже взрослые, свыше 200 крупных игровых площадок», — рассказал Хайкин.

    Он добавил, что в Подмосковье появилось свыше 200 спортивных площадок, где можно заниматься теннисом, стритболом, футболом, йогой и не только.

    Благоустройство прошло в Зарайске, Серпухове, Сергиевом Посаде, Кашире, Подольске, Красногорске и других городах Московской области.

    Министр благоустройства региона отчитался о выполнении поручения Андрей Воробьева по развитию велоинфраструктуры.

    «У нас есть уже почти 480 километров разнообразной велосипедной инфраструктуры. Мы ведем работу и в этом году, продолжим в следующем. У нас еще 80 километров велодорожек должно прибавиться до 2023 года», — подчеркнул Хайкин.

    Почти 500 километров велоинфраструктуры создали в Подмосковье по поручению губернатора Воробьева | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    По его словам, проведена работа с «Яндексом» — там уже можно выстраивать веломаршруты.

    К 1 июля встроят 56 километров веломаршрута «Вело-1» Яхрома — Дмитров — Дубна. Крупный инвестпроект власти Московской области открывали в 2021 году вместе со структурами бизнесмена Романа Абрамовича. В прошлом году маршрут выстроили на 23 километра.

    Почти 500 километров велоинфраструктуры создали в Подмосковье по поручению губернатора Воробьева | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По словам Михаила Хайкина, он пользуется популярностью не только летом, но и зимой, когда там можно гулять на лыжах. В целом маршрут займет 132 километра. Проект реализуют в 2023 году, тогда же к нему присоединится участок в Мытищах.