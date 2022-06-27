Веломаршруты Подмосковья продлят на 80 километров к концу 2023 года

Более 480 километров велосипедной инфраструктуры обустроено в Московской области. До конца 2023 года на карте появится еще 80 километров веломаршрутов, рассказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.

Веломаршруты Подмосковья можно найти в сервисе «Яндекс.Карты». Нужно выбрать начальную и конечную точки, и приложение подберет оптимальный путь, чтобы избежать опасных участков, лестниц и скоростных магистралей.

Новые велодорожки обустроили в парке Малевича в Одинцове, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, парке «Экоберег» в Химках и у Акуловского водоканала в Королеве.

Еще 56 километров дорожек веломаршрута «Вело-1» построят в этом году. Они соединят Яхрому, Дмитров и Дубну. Часть маршрута уже используется — это 23 километра участка веломаршрута Москва — Санкт-Петербург. В этом году работы будут проводить на участке в Мытищах.

Также в этом году реализуют проект «Связь трех парков» — велодорожки свяжут парк Малевича, парк Лазутиной и Мещерский парк в Одинцове.