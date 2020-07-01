«Я нахожу выборы очень интересными». Депутат Борис Надеждин проголосовал в Долгопрудном

«Я нахожу выборы очень интересными, вы знаете, я живу на свете уже 60 лет почти. И раз в 30 лет у человека есть возможность проголосовать по поправкам в Конституцию, я всех агитирую прийти на участки. Конечно, не агитирую проголосовать ни «за», ни «против», — сказал Борис Надеждин.

Депутат добавил, что в ходе голосования не заметил никаких признаков фальсификации.

«Что касается каких-то историй про нарушения, фальсификации, вы знаете, всегда какие-то мелкие нарушения бывают, но никаких даже близко признаков фальсификации я не вижу», — подчеркнул Борис Надеждин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится сегодня до восьми вечера. Свой голос можно оставить на основном избирательном участке либо в специально организованном месте для голосования на улице.