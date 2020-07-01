Житель Красногорска пришел на голосование по Конституции в костюме Супермена

Голосование по поправкам к Конституции России касается каждого, даже если человек чувствует себя супергероем. Житель Красногорского городского округа пришел на избирательный участок 1155 в костюме Супермена. Фото с места события публикует «360».

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на неуязвимость супергероя молодой человек дополнил свой яркий костюм маской.

Визит на избирательный участок стал самым популярным способом голосования среди жителей Подмосковья. Об этом заявил председатель Мособлдумы Илья Березкин. На втором месте по популярности оказалось голосование на придомовых территориях. На третьем — надомное голосование.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Сегодня последний день, когда россияне могут высказать свое мнение об изменениях в основной закон страны.

Для безопасности граждан приняли все меры: на участках голосующим измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Регистрация участников и само голосование проходит бесконтактным способом.

Безопасным сделали и надомное голосование. Члены избирательной комиссии оставляют пакет с бюллетенем на ручке двери. Брать его можно чистыми руками. После опустить в ящик для голосования и снова продезинфицировать руки.