Общественная палата: повлиявших на ход голосования нарушений не выявлено в Подмосковье

«Нарушений, которые существенным образом могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не отмечено и не выявлено», — уточнил наблюдатель от Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Он добавил, что большинство обращений касаются организации голосования.

«На данный момент обработано 88 ситуаций из различных категорий, а именно: 57 — по организации голосования, 14 — выдача направлений наблюдателя, 4 — агитация работодателя за голосование и контроль явки», — сообщил Петр Ульянов.

Он уточнил, что все обращения, которые поступают, отрабатывают непосредственно в муниципалитетах, на избирательных участках во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией и избирательной комиссией Московской области.