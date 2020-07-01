01 июля 2020, 17:51
Общественная палата: повлиявших на ход голосования нарушений не выявлено в Подмосковье
25 июня на базе Общественной палаты Московской области создан ситуационный центр по мониторингу за процессом наблюдения на голосовании. Как сообщил наблюдатель от ОП Подмосковья Петр Ульянов, на 15:00 1 июля в центр поступило порядка двух тысяч обращений.
«Нарушений, которые существенным образом могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не отмечено и не выявлено», — уточнил наблюдатель от Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.
Он добавил, что большинство обращений касаются организации голосования.
«На данный момент обработано 88 ситуаций из различных категорий, а именно: 57 — по организации голосования, 14 — выдача направлений наблюдателя, 4 — агитация работодателя за голосование и контроль явки», — сообщил Петр Ульянов.
Он уточнил, что все обращения, которые поступают, отрабатывают непосредственно в муниципалитетах, на избирательных участках во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией и избирательной комиссией Московской области.