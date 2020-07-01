    01 июля 2020, 17:51

    Общественная палата: повлиявших на ход голосования нарушений не выявлено в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Ирина Гурова

    25 июня на базе Общественной палаты Московской области создан ситуационный центр по мониторингу за процессом наблюдения на голосовании. Как сообщил наблюдатель от ОП Подмосковья Петр Ульянов, на 15:00 1 июля в центр поступило порядка двух тысяч обращений.
    Общественная палата: повлиявших на ход голосования нарушений не выявлено в Подмосковье

    «Нарушений, которые существенным образом могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не отмечено и не выявлено», — уточнил наблюдатель от Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

    Он добавил, что большинство обращений касаются организации голосования.

    «На данный момент обработано 88 ситуаций из различных категорий, а именно: 57 — по организации голосования, 14 — выдача направлений наблюдателя, 4 — агитация работодателя за голосование и контроль явки», — сообщил Петр Ульянов.

    Он уточнил, что все обращения, которые поступают, отрабатывают непосредственно в муниципалитетах, на избирательных участках во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией и избирательной комиссией Московской области.