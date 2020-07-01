Дмитрий Губерниев призвал голосовать по Конституции не для галочки

Уроженец Сходни спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал на избирательный участок в городском округе Химки сразу после съемки программы. Он тут же уточнил, что он такой воодушевленный, так как только что вместе со Станиславом Черчесовым обсуждал победу над испанцами на чемпионате мира 2018 года.

Голосовать досрочно комментатор не хотел и специально приехал 1 июля на избирательный участок.

«Я — гражданин Российской Федерации, преданный Сходне, Химкам. Это не просто моя жизнь, а это жизнь моей семьи и моих детей и всех нас. Я приехал, соблюдая все дистанционные и прочие меры, взял бюллетень и проголосовал», — заявил он.

На вопрос о том, какая из поправок к Конституции ему понравилась больше, сначала он отшутился, что в основной закон не включили изменение, чтобы он постоянно комментировал биатлон. Однако после он стал серьезным и ответил, что важнее всего для него сейчас вопросы экологии и окружающей среды.

«Мы видим, что творится в Норильске. Как патриот своего края, я с ужасом следил за историей в Химкинском водохранилище. И хочу сказать, что вопросы охраны окружающей среды для меня имеют ключевое значение», — подчеркнул он.

Дмитрий Губерниев заявил, что сегодняшнее голосование не должно быть для галочки. Это возможность жителей обратить внимание на власть, которая сейчас нас окружает.

«Если мы говорим про Химки, то вот эта движуха Волошинской команды мне нравится. Нашему городу не везло последние лет 20. Поэтому сейчас приходится много делать, и я как могу помогаю», — подчеркнул он.

Комментатор отметил, что сегодня в Московской области есть принцип открытой власти, о которой говорил губернатор Андрей Воробьев. И для жителей, когда власть работает и отвечает, это очень важно.

Сегодня в России последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Участковые избирательные комиссии будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Президент России Владимир Путин уже говорил, что поправки вступят в силу только при одобрении большинством граждан страны.