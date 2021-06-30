Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в коммунальных тарифах с 1 июля
Рост платежей за коммунальные услуги Подмосковья не превысит уровень инфляции. Тарифы изменятся 1 июля, рассказали в областном комитете по ценам.
Во второй половине 2021 года средний рост платы для домов с газовыми плитами составит 3%, а это ниже уровня инфляции и уровня, заданного для Подмосковья правительством страны.
У людей, которые живут в домах с электрическими плитами, рост будет 3,5%. Такой показатель тоже вписывается в индекс, заданный для региона.
Мусор
Впервые за 2,5 года мусорной реформы пересмотрят тарифы на твердые коммунальные отходы. Средний рост составит 3%.
Это не превышает уровень инфляции. Реформа уже помогла Подмосковью полностью перейти на рекультивацию свалок, экологичную утилизацию отходов и закрыть все полигоны.
Скидки
Во втором полугодии тариф на электричество для жителей в домах с газовой плитой вырастет на 3,5%, или 20 копеек. Это ниже уровня инфляции.
Скидку для жителей сел сохранят на уровне прошлого года — она составит 30%. В Подмосковье треть населения находится именно на таких территориях.
Скидку для домов с электрическими плитами немного снизят. Она составит 27,6%.
По поручению правительства Московской области тарифы на газ заморозили. Их пересмотрят 1 октября.
Средний рост платы жителей в этом году не превысит 3,5%.