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    30 июня 2021, 17:49

    Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в коммунальных тарифах с 1 июля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Рост платежей за коммунальные услуги Подмосковья не превысит уровень инфляции. Тарифы изменятся 1 июля, рассказали в областном комитете по ценам.

    Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в коммунальных тарифах с 1 июля | Изображение 1

    Во второй половине 2021 года средний рост платы для домов с газовыми плитами составит 3%, а это ниже уровня инфляции и уровня, заданного для Подмосковья правительством страны.

    У людей, которые живут в домах с электрическими плитами, рост будет 3,5%. Такой показатель тоже вписывается в индекс, заданный для региона.

    Мусор

    Впервые за 2,5 года мусорной реформы пересмотрят тарифы на твердые коммунальные отходы. Средний рост составит 3%.

    Это не превышает уровень инфляции. Реформа уже помогла Подмосковью полностью перейти на рекультивацию свалок, экологичную утилизацию отходов и закрыть все полигоны.

    Скидки

    Во втором полугодии тариф на электричество для жителей в домах с газовой плитой вырастет на 3,5%, или 20 копеек. Это ниже уровня инфляции.

    Скидку для жителей сел сохранят на уровне прошлого года — она составит 30%. В Подмосковье треть населения находится именно на таких территориях.

    Скидку для домов с электрическими плитами немного снизят. Она составит 27,6%.

    По поручению правительства Московской области тарифы на газ заморозили. Их пересмотрят 1 октября.

    Средний рост платы жителей в этом году не превысит 3,5%.