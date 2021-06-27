Названы основные изменения в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля в России вступят в силу несколько изменений. Они затронут выплаты для семей с детьми, начисление платежей за коммунальные услуги, программу льготной ипотеки, техосмотр автомобилей.

Вырастут цены на сигареты, а в гаджетах начнут предустанавливать российский поисковик. Основные изменения перечислила «Российская газета».

Нововведения в сфере поддержки женщин и россиян с детьми коснутся беременных из малообеспеченных семей, а также родителей-одиночек. Они получат право подать заявление на получение новых пособий на детей.

Размер пособий будет рассчитываться после оценки нуждаемости с учетом установленного в регионе прожиточного минимума.

Во втором летнем месяце вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Общий рост по стране должен составить около четырех процентов. По данным ФАС, фактический размер индексации будет в районе 3,3 процента.

С 1 июля ипотеку под шесть процентов годовых смогут брать семьи, которые родили ребенка с начала 2018 года. Эта же программа позволит снизить ставки по кредиту, полученному ранее.

Помимо этого, закончится поэтапный перевод бюджетных выплат гражданам на национальные карты. После этого банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Выплаты нужно будет оформлять на карту «Мир».

Ужесточаются правила проведения техосмотра для подержанных автомобилей и машин с изменениями в конструкции. Некоторые процедуры, которые можно было проходить удаленно «по фото», теперь нужно обязательно проводить в специальных испытательных лабораториях.

Переболевшие ковидом россияне с 1 июля получат право на углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года.

Информацию о положенных льготах начнут публиковать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на портале госуслуг.

Со следующего месяца на гаджеты с Android и iOS начнут предустанавливать «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс» и другие сервисы компании вместе с голосовым ассистентом «Марусей», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие приложения

Изменятся цены на сигареты. С 1 июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Из-за роста акцизов на табачную продукцию средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.

Закредитованным россиянам снизят шансы получения новых кредитов. Долговая нагрузка считается высокой, если выплаты по этим займам достигают половины дохода гражданина.

И, наконец, налоговики перестанут делать перерасчет транспортного налога в сторону его увеличения в случае, если после этого следует рост суммы, ранее уплаченной налогоплательщиком.