Цены на ЖКУ вырастут с 1 июля

С 1 июля россиян ждет ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Поднимутся они в среднем на 3,3%. Процесс увеличения платы контролируют в Федеральной антимонопольной службе.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год указал на индексацию тарифов не более чем на 4%. Фактически рост по стране будет равняться 3,3%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ФАС.

Служба следит за соблюдением предельных индексов, чтобы необоснованного роста платы за услуги ЖХК в регионах не было.

Средние индексы по тарифам устанавливают в зависимости от инфляции в правительстве РФ. Это единственный инструмент для сдерживания роста цен в этом сегменте.

Разные виды коммунальных услуг в регионе могут отличаться по росту стоимости. Однако в сумме он не должен превышать предельные индексы.

В тарифообразовании, добавили в ФАС, продолжают реализовывать принцип «инфляция минус». Он предполагает, что средняя цена ниже инфляции. В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1% при прогнозных 4%.

В России выросло число должников по коммунальным счетам. За первый квартал 2021 года их стало 3,2 миллиона — на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года.