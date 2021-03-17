«Постараемся сдать досрочно»: крупнейший водовод Каширы капитально отремонтируют

Один из самых больших водоводов городского округа Кашира начнут ремонтировать в этом году. Он обеспечивает водой 20 тысяч жителей поселка Ожерелье. О начале работ глава городского округа Дмитрий Волков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Глава городского округа рассказал, что летом, после снятия введенных ограничений, снова начались встречи с жителями. Именно тогда и выявились болевые точки по ЖКХ.

«Здесь вам отдельные слова благодарности, потому что у нас два очистных сооружения в Богатищеве и Кокине вошли в госпрограмму. Это наболевшая проблема. Кроме того, водовод в Ожерелье сейчас тоже в госпрограмме. Это те инфраструктурные проекты, которые будут реализовываться за счет привлечения новых резидентов в особую экономическую зону», — пояснил он.

Глава региона задал главный вопрос, который сильнее всего волнует жителей: когда люди дождутся чистой воды?

Дмитрий Волков ответил, что в этом году начнутся проектные процедуры, а работы займут до двух лет. Их планируют завершить в 2023 году.

«Но как вы нам всегда поручаете — будем стараться сдавать досрочно и обязательно сообщать и вместе с жителями контролировать ситуацию», — заявил он.

Губернатор отметил, что лучше всего работы закончить в следующем году.

«Я отдам поручение отдельно доложить по планам реализации этой программы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в последние годы городской округ Кашира развивается. Создана экономическая зона, проведены работы по благоустройству. В 2020 году он поднялся в рейтинге городских округов.