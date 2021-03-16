Экономика Московской области, несмотря на пандемию коронавируса, осталась в плюсе. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«По доходам ковид нанес нам тоже удар, но вместе с тем экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год — плюс 2,5% по доходам», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, хотелось получить больший результат, обычно Подмосковье получает в плюс 8%. Тем не менее положительные результаты позволили области сохранить все социальные проекты, в том числе помощь многодетным семьям и строительство социальных объектов.

«Регион растет, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80–90 тысяч, следующие годы также мы будем расти», — отметил губернатор.

За последние годы в Подмосковье построили 166 школ, в частности, в 2020 году — 32 образовательных учреждения. А на 2021-й запланировано открытие 39 новых строений.

Благодаря совместной работе с Москвой и развитию МЦД в регионе удалось снизить стоимость проезда со 138-140 до 50 рублей и сократить интервал между электричками с получаса до пяти-семи минут. По словам Воробьева, местные жители очень ждут открытия следующих линий — МЦД-3 и МЦД-4.

Путин назвал строительство ЦКАД хорошим проектом. В 2020 году в регионе сдали 160 километров дорог, а полностью кольцо замкнется в июле, когда достроят еще 25 километров.