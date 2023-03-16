Подмосковье 16 марта 2023, 15:33 Итоги лыжного сезона подвели в Подмосковье

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Кубок Александра Большунова, победа жителя Солнечногорска в экстремальном марафоне и другие итоги лыжного сезона стали темой нового выпуска «Область перемен. Подмосковье» с представителем Минспорта Денисом Салтыковым. Другие спикеры программы рассказали о начале цветения ольхи, напомнили о телемедицине для беременных и о возможности бесплатно пройти диспансеризацию.

Кубок легенды

Лыжный сезон в Подмосковье завершился 14 марта Кубком Александра Большунова. Это мероприятие провели впервые, но уже решили сделать ежегодным из-за большого интереса со стороны участников и зрителей.

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«Оказалось, что не все желающие смогли зарегистрироваться на гонку. Мы это учтем и на следующий год расширим лимит заявок. Для первого раза результат мероприятия очень хороший. Немаловажным было участие в событии Александра Большунова», — рассказал начальник организационного управления Минспорта Подмосковья Денис Салтыков.

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В целом же за сезон провели 15 крупных лыжных забегов. Спортсмены не только выступали «дома», но и защищали честь Подмосковья в других регионах. Например, житель Солнечногорска Алексей Уваров победил в экстремальном лыжном марафоне в Карелии.

Сигнал для аллергиков

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала, что в Подмосковье начался сезон цветения ольхи.

«Это раннецветущие деревья. Аллергикам советую отслеживать этот процесс в специальных приложениях. Элементы пыльцы могут ощущаться, даже притом что вчера за окном шел снег или была метель. Совсем скоро не только ольха, но и береза и орешник тоже начнут цвести. Все зависит от погодных условий, но надо быть готовыми», — предупредила Екатерина Никонова.

В период цветения аллергикам стоит свести к минимуму контакты с аллергеном и принимать антигистаминные средства.

Осмотр как профилактика

Профилактические медосмотры в прошлом году прошли больше 2,5 миллиона человек. Из них почти два миллиона побывали на диспансеризации. В результате врачам удалось обнаружить свыше 180 тысяч заболеваний и вовремя начать лечение.

Специалисты отмечают рост числа пациентов, которые самостоятельно записываются на диспансеризацию.

«В начале прошлого года мы приостанавливали всю профилактику из-за „омикрона“, но объем за год все равно был достаточно хорошим. В этом году ждем 3,5 миллиона», — сказал заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Три уровня защиты

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Подмосковья Ольга Серова рассказала, что в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стала доступна телемедицина. Эта опция наиболее актуальна для тех, кто живет в сельской местности.

Поддержке материнства и детства уделяют в Подмосковье большое внимание. Это не только профессиональные врачи и современное оборудование, но и сама система родовспоможения, которая состоит из трех ступеней.

«У нас четко определены уровни учреждений. Первые — для родов женщин с нормальным течением беременности. Второй уровень предназначен для рожениц с умеренными рисками, а третий — для женщин с самыми тяжелыми осложнениями беременности. Именно такая система делает роды с любыми патологиями безопасными», — отметила Серова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о строительстве масштабного детского госпиталя в Красногорске. Его возведут к 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.