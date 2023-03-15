Подмосковье 15 марта 2023, 09:54 Около тысячи человек собрались на Кубке Александра Большунова по лыжным гонкам в Истре

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Кубок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам впервые провели в Истре. В Минспорте Подмосковья сообщили, что мероприятие посетили около тысячи участников и зрителей.

«Спасибо большое Александру, а также президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, что нашли возможность приехать к нам в Истру и поддержать ребят», — поблагодарил гостей министр физической​ культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Он сообщил, что принято решение сделать соревнования ежегодными. Эту идею поддержал Большунов.

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«В этом году не все желающие смогли зарегистрироваться, но в следующий раз мы будем готовы к большему количеству участников. Сможем принять и 2500 тысячи человек», — сказал король лыж Александр Большунов.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что детские гонки — это и есть то место, где рождаются будущие звезды спорта. Такие мероприятия очень важны, а в Истре есть все условия для их проведения. Гонка состоялась на профессиональной трассе СШОР «Истина», и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что это место знаковое: здесь тренировались великие спортсмены — Николай Зимятов, Светлана Нагейкина и она сама.

В кубке принимали участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Самой маленькой оказалась трехлетняя Таня Марченкова из Одинцова.

В младшей возрастной группе до восьми лет победителями гонки стали Маргарита Чистова из Истры и Роман Гаврилюк из Белоозерского. Среди 11–12-летних лыжников лучшими стали Захар Карташкин из Пушкино и Полина Румянцева из поселка Курсаково. В возрастной категории 9–10 лет победили Александр Люлис из Белоозерского и Злата Карташкина из Пушкино. Среди юношей 13–14 лет первые места заняли Ершова Виктория и Бубнов Дмитрий из села Никольского. В старшем возрасте до 18 лет на первую ступень пьедестала поднялись Екатерина Шибекина из поселка Тучково и Вячеслав Мамичев.

Победители и призеры получили награды и подарки из рук Александра Большунова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.