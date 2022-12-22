Подмосковье 22 декабря 2022, 19:24 Новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей — Воробьев Воробьев: уже сейчас наша задача — найти лучших врачей в детский госпиталь в Красногорске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Главным запросом в Московской области остается первичное медицинское звено. В регионе продолжают строительство и капитальный ремонт поликлиник и других лечебных учреждений. Их приводят в современный вид, оснащают технологичным оборудованием, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы получили поддержку президента и через год с половиной — досрочно — должны сдать современный [детский] госпиталь [в Красногорске]. В том, что он будет современным, с ультраоборудованием, я не сомневаюсь. У нас уже сегодня задача — найти самых лучших жемчужинок, специалистов, которые будут там работать. И мы это обязательно сделаем», — рассказал глава региона.

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Воробьев подчеркнул, что в новый госпиталь пригласят работать высококвалифицированных врачей, чтобы в Красногорске была возможность получить помощь на самом высоком уровне. Это магистральные направления по модернизации медицинской сферы региона, добавил он.

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Отдельно губернатор обратил внимание на важность поддержания канала обратной связи с жителями.

«Каждую неделю главы муниципалитетов и я общаемся в разных городах с жителями. Это критически важно. Как только ты перестаешь общаться — все, ты не чувствуешь пульса, ты не понимаешь, что важнее всего», — заключил Воробьев.

Первый камень в основание областной детской больницы в Красногорске заложили в июне 2021 года. Объект планируют достроить в марте 2024-го. В нем оборудуют 420 коек, получать помощь смогут до 300 пациентов в смену и свыше 15 тысяч в год.