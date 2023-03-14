Подмосковье 14 марта 2023, 09:41 Лыжник из Солнечногорска выиграл экстремальный марафон на 70 километров в Карелии

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Житель Солнечногорска Алексей Уваров стал победителем экстремального лыжного марафона «Кижи SKI–X Race 3.0», который прошел в Карелии. Спортсмен первым преодолел 70 километров дистанции.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что удлиненный марафон прошел в рамках большого фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest. На старт 70-километровой гонки от острова Кижи до Онежской набережной в Петрозаводске вышли 52 участника из Карелии, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

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В день заезда погода выдалась суровой, поднялась сильная метель. Лыжникам пришлось идти против ветра в условиях почти нулевой видимости, по колено в снегу. Марафон вышел действительно экстремальным.

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Житель Подмосковья, мастер спорта Алексей Уваров первым преодолел трудную дистанцию. На финиш он пришел через пять часов, 59 минут и 58 секунд после старта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.