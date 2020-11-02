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    02 ноября 2020, 16:59

    Итоги голосования о местах для зарядки электрокаров подвели в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Жители Подмосковья помогли выбрать места для новых станций зарядки электрокаров. В областном Минэнерго подвели итоги онлайн-голосования. Мнения участников опроса станут определяющими.
    Итоги голосования о местах для зарядки электрокаров подвели в Подмосковье

    Всего в министерство поступило не менее 100 адресных заявок от жителей Подмосковья. Они указали свои пожелания, связанные с местами для размещения элементов новой инфраструктуры.

    Это отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Предложенные адреса передали техническим службам для проработки возможности установки таких конструкций.

    По словам министра, в регионе обустроят еще минимум 40 новых станций для зарядки электрокаров, а ранее появились 187.

    Опрос по расположению в Московской области электрозарядных станций проводят ежегодно. Мы видим растущий интерес жителей региона к экологичному транспорту и готовы всячески содействовать его развитию

    Александр Самарин.

    Такая инфраструктура для машин нового поколения становится частью современной городской среды. И в перспективе станций для электрокаров по всей Московской области будет более 250.

    Итоги голосования о местах для зарядки электрокаров подвели в Подмосковье | Изображение 1

    Одно из приоритетных направлений развития электрозарядной инфраструктуры Подмосковья — размещение станций во дворах многоквартирных домов. Их интегрируют в систему наружного освещения «Умные опоры» для зарядки ночью.

    Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.