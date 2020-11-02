Итоги голосования о местах для зарядки электрокаров подвели в Подмосковье

Всего в министерство поступило не менее 100 адресных заявок от жителей Подмосковья. Они указали свои пожелания, связанные с местами для размещения элементов новой инфраструктуры.

Это отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Предложенные адреса передали техническим службам для проработки возможности установки таких конструкций.

По словам министра, в регионе обустроят еще минимум 40 новых станций для зарядки электрокаров, а ранее появились 187.

Опрос по расположению в Московской области электрозарядных станций проводят ежегодно. Мы видим растущий интерес жителей региона к экологичному транспорту и готовы всячески содействовать его развитию Александр Самарин.

Такая инфраструктура для машин нового поколения становится частью современной городской среды. И в перспективе станций для электрокаров по всей Московской области будет более 250.

Одно из приоритетных направлений развития электрозарядной инфраструктуры Подмосковья — размещение станций во дворах многоквартирных домов. Их интегрируют в систему наружного освещения «Умные опоры» для зарядки ночью.

Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.