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    13 октября 2020, 17:16

    Жителям Подмосковья предложили выбрать места для станций зарядки электрокаров. Проголосовать можно онлайн

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье запустили голосование о необходимости установки станций для зарядки электрокаров. В регионе обустроят еще минимум 40 таких площадок по желанию жителей. Водители помогут выбрать, в каких местах они появятся. Для этого достаточно оставить заявку на сайте.
    Жителям Подмосковья предложили выбрать места для станций зарядки электрокаров. Проголосовать можно онлайн

    Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, для машин нового поколения в области появилось уже 187 зарядных станций.

    Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным, уже легко узнаваемым элементом городской среды

    Александр Самарин.

    Он отметил, что в перспективе электрозарядная инфраструктура в Московской области будет состоять более чем из 250 объектов.

    Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.

    Министерство энергетики Подмосковья вместе с «Мособлэнерго» определяют перспективные места для установки. Адреса выберут с учетом пожеланий жителей.

    Современные объекты установили по проекту «Инфраструктура электротранспорта». Новые зарядные станции, включая «Умные опоры», появились в 22 округах.

    Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит постепенно.