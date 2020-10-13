Жителям Подмосковья предложили выбрать места для станций зарядки электрокаров. Проголосовать можно онлайн

Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, для машин нового поколения в области появилось уже 187 зарядных станций.

Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным, уже легко узнаваемым элементом городской среды Александр Самарин.

Он отметил, что в перспективе электрозарядная инфраструктура в Московской области будет состоять более чем из 250 объектов.

Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.

Министерство энергетики Подмосковья вместе с «Мособлэнерго» определяют перспективные места для установки. Адреса выберут с учетом пожеланий жителей.

Современные объекты установили по проекту «Инфраструктура электротранспорта». Новые зарядные станции, включая «Умные опоры», появились в 22 округах.

Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит постепенно.