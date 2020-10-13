Жителям Подмосковья предложили выбрать места для станций зарядки электрокаров. Проголосовать можно онлайн
Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, для машин нового поколения в области появилось уже 187 зарядных станций.
Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным, уже легко узнаваемым элементом городской средыАлександр Самарин.
Он отметил, что в перспективе электрозарядная инфраструктура в Московской области будет состоять более чем из 250 объектов.
Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.
Министерство энергетики Подмосковья вместе с «Мособлэнерго» определяют перспективные места для установки. Адреса выберут с учетом пожеланий жителей.
Современные объекты установили по проекту «Инфраструктура электротранспорта». Новые зарядные станции, включая «Умные опоры», появились в 22 округах.
Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит постепенно.