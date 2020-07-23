Современные объекты установили по проекту «Инфраструктура электротранспорта». Новые зарядные станции, включая «Умные опоры», появились в 22 округах.

Проект реализовали Министерство энергетики Подмосковья и «Мособлэнерго». В области разместили и первые семь станций fastcharge мощностью 50 киловатт.

В рамках проекта планируется установка еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС Александр Самарин.

Министерство и «Мособлэнерго» определили 32 перспективных места для возможной установки ЭЗС. Список сформировали на основании обращений жителей через портал «Добродел», ЕЦУР и не только.

Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры Александр Самарин.

Одно из приоритетных направлений развития электрозарядной инфраструктуры Подмосковья — размещение станций во дворах многоквартирных домов. Их интегрируют в систему наружного освещения «Умные опоры» для зарядки электромобиля ночью. И планируется установка ЭЗС на вылетных магистралях.

Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит постепенно. А увеличение количества зарядных станций связано с растущим спросом жителей области. Это важный шаг на пути к развитию экологичного транспорта.

Владельцам электромобилей не потребуется долго искать в пути зарядные станции — они смогут зарядить машины во дворах. И в этом году список адресов расширится.