Министерство энергетики Подмосковья открыло голосование 12 октября. За это время жители столицы и области прислали более 80 анкет со своими ответами, где бы они хотели увидеть зарядные станции для электрокаров.

Все площадки обустроят с учетом принятых пожеланий. В регионе создадут еще минимум 40 станций, а ранее установили 187.

Такая инфраструктура для машин нового поколения становится частью современной городской среды. Это подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Всего планируется установить более 40 новых станций по желанию жителей Подмосковья уже в ближайший год. Чтобы зарядку поставили, к примеру, вблизи дома или работы, необходимо перейти по ссылке и подробно заполнить форму Александр Самарин.

Опрос можно пройти и на портале «Добродел». В перспективе электрозарядная инфраструктура в Московской области будет состоять более чем из 250 объектов.

Как подчеркнул Александр Самарин, электрозарядных станций становится больше из-за стремительно растущего спроса на них.