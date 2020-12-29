Новые земли под бизнес, поддержка семей и военных городков. Итоги года подвели в Минимуществе Подмосковья

Это средства, которые в бюджет Подмосковья принесут именно крупные инвестиционные проекты. И, подводя итоги 2020 года, Адигамова рассказала, что регион передал под них «достаточно большой объем земельных участков».

Это деньги, которые, естественно, к нам придут. <…> Причем отрадно, что 2,7 миллиарда рублей должны прийти к нам от сельскохозяйственных предприятий Наталья Адигамова.

При этом в основе всего, по словам Адигамовой, лежит основная задача Министерства имущественных отношений Подмосковья — поиск и передача объектов, земли. Это позволяет реализовать проекты.

«За предыдущие периоды у нас подписана передача порядка 1,5 тысячи земель, около 700 зданий. Они пришли в собственность муниципальных образований», — отметила она.

Для чего передают земли?

В первую очередь земли, как подчеркнула Наталья Адигамова, нужны, например, для дорожного строительства.

Нельзя строить дороги на чужой земле. От того, насколько быстро будем оформлять передачу участков, зависит очень многое в части сдачи дорог Наталья Адигамова.

Второе — инвестиционные проекты. Подмосковье, по ее словам, получило «большой пул сельхозземель из собственности РФ». А главное — их вовлекли в хозяйственный оборот.

Кроме того, особое значение имеет передача бывших военных городков в собственность муниципалитетов Подмосковья. Там, по словам Адигамовой, важно помочь решить социальные и бытовые вопросы.

И очень отрадно, что мы завершили передачу, например, в Звездном Городке. Там около 300 семей смогли оформить свою недвижимость. И в Солнечногорске мы получили 44 квартиры, в Серпухове. В Наро-Форминске уже завершили передачу земель Наталья Адигамова.

Также она подчеркнула, что на переданных землях открывают предприятия, которые дают Московской области новые рабочие места и налоги.

Земли многодетным семьям

В этом году многодетным семьям Подмосковья передали около 300 гектаров земли. Участками обеспечили уже свыше тысячи жителей, сообщила Адигамова.

«В предыдущем году мы более трех тысяч земельных участков выдали. Мы наверстаем упущенное в 2021-м. Сделать это нам не позволяла эпидемическая обстановка», — отметила она.

В планах министерства передать не менее 1,5 тысячи участков. При этом, по словам министра, может получиться больше.

Влияние пандемии

Пандемия сыграла важную роль в увеличении спроса на землю. Ее скупают, регистрируют недвижимость.

У нас где-то 60 тысяч объектов недвижимости дополнительно зарегистрировано в регионе. К сожалению, пандемия сделала дело. В прошлые годы 90-120 тысяч объектов регистрировали Наталья Адигамова.

Она объяснила это тем, что долгое время были закрыты МФЦ. Но отложенный спрос жителей на регистрацию недвижимости уже восполнили.

Также Адигамова уточнила, что эти 60 тысяч объектов связаны с регистрацией индивидуальной недвижимости — например, участков для ведения садоводства в СНТ. А по квартирам за год сдали «достаточно большой пул объектов».