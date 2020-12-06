Более тысячи семей бесплатно получили землю в Московской области

Более тысячи многодетных семей в Московской области бесплатно получили в этом году земельные участки, из них 128 семей оформили право собственности в ноябре. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

Лидерами по количеству выданных участков стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск.

«Городские округа передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми. Всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27 844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток», — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям появился в 2011 году. Получить землю могут многодетные семьи либо родители-одиночки, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц).