Более 550 объектов недвижимости бывших военных городков перешли в собственность подмосковных округов

С начала года в Подмосковье почти 560 объектов недвижимости бывших военных городков перешли в собственность округов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

559 объектов недвижимости бывших военных городов перешли округам региона. Среди имущества здания и земли площадью боле 250 гектаров. Недвижимость перешла 19 муниципалитетам. Об этом рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.

«Работа по передаче имущества бывших военных городков в муниципальную и областную собственность ведется в Подмосковье с 2012 года, и правительство Московской области активно участвует в данной работе на всех этапах передачи имущества и последующего его использования», — отметил министр экологии и природопользования — заместитель председателя правительства Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в результате работы с Министерством обороны РФ подмосковные округа получили в собственность имущественные комплексы и тысячи гектаров земли.

Разин уточнил, что большая часть имущества уже передана округам Подмосковья для обслуживания и эксплуатации, но отдельные объекты до сих пор передаются, чтобы обеспечить надлежащий комфорт для жителей.

По его словам, за последние восемь лет в собственность муниципалитетам Московской области передали 333 имущественных комплекса военных городков.

В этом году больше всего недвижимости передали Серпухову, Солнечногорску, Наро-Фоминску и Егорьевску.

Серпухов получил земельные участки, 185 квартир и 43 объекта инженерной инфраструктуры военных городков.

Солнечногорску отошел земельный участок площадью 15 гектаров, 44 квартиры и 29 объектов инженерно-хозяйственного назначения.

В собственность Наро-Фоминского городского округа переданы 14,5 гектара земель. Также в округ перешли 180 квартир, дороги и площадки.

Егорьевск получил 10 объектов недвижимости: спортивный комплекс, инженерную инфраструктуру, земельный участок площадью 1,7 гектара.