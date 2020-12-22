Подмосковье сдаст в аренду еще 4 участка и заработает на них 9 млн рублей за год
Состоялись торги за право аренды участков в городских округах Подмосковья, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Это позволит пополнить подмосковный бюджет на девять миллионов рублей в год
Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин подчеркнул важность передачи участков под различные проекты.
По его словам, область, передавая участки в аренду, вовлекает муниципальную и неразграниченную землю в хозяйственный и экономический оборот.
Земля начинает работать и приносить пользу людям, арендаторы получают доход от своих проектов, а государство пополняет бюджет от платежей и налоговых доходов
Три участка арендовали в Домодедове. Они предназначены для работ в области бытового обслуживания, делового управления, общественного питания или размещения магазинов.
Еще один участок арендовали в Электростали. Его можно будет применить для тех же целей и проектов в сфере культуры.