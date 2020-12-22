Подмосковье сдаст в аренду еще 4 участка и заработает на них 9 млн рублей за год

Подмосковье получит девять миллионов рублей в год от сдачи в аренду четырех новых участков. Они находятся в Домодедове и Электростали. Земли общей площадью 0,5 гектара вовлекут в хозяйственный оборот.

Состоялись торги за право аренды участков в городских округах Подмосковья, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Это позволит пополнить подмосковный бюджет на девять миллионов рублей в год Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин подчеркнул важность передачи участков под различные проекты.

По его словам, область, передавая участки в аренду, вовлекает муниципальную и неразграниченную землю в хозяйственный и экономический оборот.

Земля начинает работать и приносить пользу людям, арендаторы получают доход от своих проектов, а государство пополняет бюджет от платежей и налоговых доходов Андрей Разин.

Три участка арендовали в Домодедове. Они предназначены для работ в области бытового обслуживания, делового управления, общественного питания или размещения магазинов.

Еще один участок арендовали в Электростали. Его можно будет применить для тех же целей и проектов в сфере культуры.