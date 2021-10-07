Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Ирины Каклюгиной на должность зампреда правительства Подмосковья
Депутаты согласовали назначение Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства в Подмосковье. Это сделали на заседании Мособлдумы нового созыва.
Раньше Каклюгина занимала должность министра социального развития и зампреда правительства Московской области.
Решение разъединить должности принял губернатор Андрей Воробьев. Об этом напомнил его постоянный представитель в Мособлдуме Александр Горбылев.
Ирина Александровна продолжит трудиться в должности заместителя председателя и будет отвечать за хорошо известную ей сферу
Каклюгина отметила, что она, как и прежде, будет заниматься вопросами социального блока.
«У нас запущен уже большой президентский проект по линии профильного министерства — „Социальное казначейство“. Это когда все услуги предоставляются гражданам в проактивной форме. В рамках проекта реализована услуга „Скоро в школу“», — напомнила она.
И объяснила, что благодаря такой услуге многодетные семьи, воспитывающие ребенка школьного возраста, без единого заявления и обращения получили выплату перед началом учебного года.
В таком же направлении мы будем двигаться и дальше, чтобы избавить жителей от излишней бюрократической нагрузки
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что за время своей работы Каклюгина зарекомендовала себя как профессионал.
«Ее опыт дает уверенность в том, что она полностью оправдает оказываемое доверие», — отметил он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве 4 октября.