facebook_pixel
    07 октября 2021, 15:15

    Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья

    Мособлдума согласовала назначение Ирины Каклюгиной на должность зампреда правительства Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Депутаты согласовали назначение Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства в Подмосковье. Это сделали на заседании Мособлдумы нового созыва.

    Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья | Изображение 1

    Раньше Каклюгина занимала должность министра социального развития и зампреда правительства Московской области.

    Решение разъединить должности принял губернатор Андрей Воробьев. Об этом напомнил его постоянный представитель в Мособлдуме Александр Горбылев.

    Ирина Александровна продолжит трудиться в должности заместителя председателя и будет отвечать за хорошо известную ей сферу

    Александр Горбылев.

    Каклюгина отметила, что она, как и прежде, будет заниматься вопросами социального блока.

    «У нас запущен уже большой президентский проект по линии профильного министерства — „Социальное казначейство“. Это когда все услуги предоставляются гражданам в проактивной форме. В рамках проекта реализована услуга „Скоро в школу“», — напомнила она.

    Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья | Изображение 2

    И объяснила, что благодаря такой услуге многодетные семьи, воспитывающие ребенка школьного возраста, без единого заявления и обращения получили выплату перед началом учебного года.

    В таком же направлении мы будем двигаться и дальше, чтобы избавить жителей от излишней бюрократической нагрузки

    Ирина Каклюгина.

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что за время своей работы Каклюгина зарекомендовала себя как профессионал.

    Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья | Изображение 3

    «Ее опыт дает уверенность в том, что она полностью оправдает оказываемое доверие», — отметил он.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве 4 октября.