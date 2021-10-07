Ирина Каклюгина стала зампредом правительства Подмосковья

Депутаты согласовали назначение Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства в Подмосковье. Это сделали на заседании Мособлдумы нового созыва.

Раньше Каклюгина занимала должность министра социального развития и зампреда правительства Московской области.

Решение разъединить должности принял губернатор Андрей Воробьев. Об этом напомнил его постоянный представитель в Мособлдуме Александр Горбылев.

Ирина Александровна продолжит трудиться в должности заместителя председателя и будет отвечать за хорошо известную ей сферу Александр Горбылев.

Каклюгина отметила, что она, как и прежде, будет заниматься вопросами социального блока.

«У нас запущен уже большой президентский проект по линии профильного министерства — „Социальное казначейство“. Это когда все услуги предоставляются гражданам в проактивной форме. В рамках проекта реализована услуга „Скоро в школу“», — напомнила она.

И объяснила, что благодаря такой услуге многодетные семьи, воспитывающие ребенка школьного возраста, без единого заявления и обращения получили выплату перед началом учебного года.

В таком же направлении мы будем двигаться и дальше, чтобы избавить жителей от излишней бюрократической нагрузки Ирина Каклюгина.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что за время своей работы Каклюгина зарекомендовала себя как профессионал.

«Ее опыт дает уверенность в том, что она полностью оправдает оказываемое доверие», — отметил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве 4 октября.