«Помощь сама найдет человека». Названа главная задача «Социального казначейства» в Подмосковье

Главная задача сервиса «Социальное казначейство» — сделать так, чтобы помощь сама находила людей. Человеку не нужно собирать десятки справок, чтобы получить льготу. Все делается на онлайн-платформе в режиме одного окна.

Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина назвала главные задачи «Социального казначейства».

«Итак, какие основные вызовы сейчас стоят перед нами? Ну, первое — зачастую жителям неудобно получить какую-то выплату, оформить льготу или услугу, потому что нужно собрать 25 справок, ждать 45 дней. И еще тебе потом придет ответ, что ты одну справку не собрал. Приходи повторно — увидимся еще через 45 дней. Условно, если в жизни человека что-то происходит, сложно в том количестве услуг понять, что же положено в данной конкретной ситуации», — сказала она.

Ирина Каклюгина отметила, что главным решением этой проблемы будет вывести все меры в «проактив» в рамках проекта «Социальное казначейство». Жителям Подмосковья, по ее словам, для получения социальной поддержки от государства не нужно будет никуда ходить и ничего заполнять.

«Если человеку нужна помощь, она сама найдет его — в этом главная задача „Социального казначейства“», — сказала зампред.

Как уточнила Ирина Каклюгина, это не сотни разных услуг, а уже восемь комплексных. Она отметила, что сейчас в регионе 235 социальных услуг. Ежегодно для нуждающихся выделают около 100 миллиардов рублей.