Губернатор Подмосковья Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве региона. Глава Подмосковья также выдвинул кандидатов на вакантные должности.

Воробьев призвал Мособлдуму поддержать назначение министра образования Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства. Губернатор также предложил назначить замминистра образования Людмилу Болатаеву министром социального развития. Воробьев отметил, что Болатаева уже показала себя за время работы с детьми, которую всегда выполняла качественно и добросовестно. Она на протяжении почти 20 лет занималась вопросами опеки и защиты прав ребенка.

Таким образом, должности зампреда правительства и министра соцразвития теперь разделены.

«Очень надеемся, Людмила Сергеевна, что вместе с председателем правительства, вместе с Ириной Александровной вы максимально будете внедрять все самое удобное людям. Удобное, комфортное», — напутствовал Воробьев.

Бывший глава Домодедова Александр Двойных теперь будет представлять Московскую область в Совете Федерации. Воробьев предложил назначить исполняющим обязанности главы округа Михаила Ежокина.

А Геннадий Панин, ранее возглавлявший Орехово-Зуевский городской округ, избран депутатом Госдумы. На должность исполняющего обязанности главы округа предложена кандидатура Руслана Заголовацкого, прежде отвечавшего за вопросы безопасности.