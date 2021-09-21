В Московской области создадут комплексные услуги, которые будут отвечать жизненным ситуациям. Например, будет понятно, что делать, если только переехал в Подмосковье или если родился ребенок. Об этом на совещании с зампредами региона сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«У нас в Московской области 235 услуг. Ежегодно мы тратим на это около 100 миллиардов рублей. В основном услуги — 95 услуг — оказывают по линии Министерства социального развития. И еще 140 услуг идут по линиям других министерств. Мы сейчас для удобства жителей эти услуги приводим к жизненным ситуациям, о которых как раз говорил президент», — рассказала Каклюгина.

Например, человеку, который переехал жить в Подмосковье, будет оказана комплексная услуга «Добро пожаловать в Подмосковье». Для молодых семей тоже предусмотрен комплекс услуг.

Все, что делается по услугам, происходит в рамках президентского проекта «Социальное казначейство».

«Начиная с 2019 года в Московской области уже реализована комплексная услуга „Рождение ребенка“», — добавила Каклюгина.

Ежегодно 100 тысяч женщин, которые рожают в Московской области, прямо в роддоме получают свидетельство о рождении ребенка, его ИНН, СНИЛС, полис ОМС, прикрепляют ребенка к поликлинике, оформляют материнский капитал, подарочную коробку от губернатора или выплату.

Если женщина родила третьего ребенка, то электронное удостоверение тоже будут оформлять в роддоме. Многодетным семьям прямо в роддоме оформляют бесплатное питание в школе.

Еще одна услуга — услуга «Скоро в школу». Перед началом нового учебного года 100 тысяч человек в Подмосковье проактивно получили выплаты.

«Многодетные семьи получили по три тысячи рублей на школьную форму. Семьи с детьми-инвалидами получили по 13 тысяч рублей на школьную форму и питание», — напомнила зампред правительства.

Первоклассники бесплатно получили рюкзаки.