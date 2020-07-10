Инспекторы проверили 500 аттракционов Подмосковья. Нарушения выявили в двух округах

Инспекторы проверили уже больше 500 аттракционов в Подмосковье. Они проконтролировали, соблюдается ли временный запрет на работу. Нарушения обнаружили в Чехове и Химках.

Сначала рейды провели там, где больше всего аттракционов. Это Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево и Красногорск. Инспекторы из Минсельхозпрода каждый день осматривают объекты в парках и торговых центрах. Об этом рассказал глава областного ведомства Андрей Разин.

При проведении рейдов выявлено два административных нарушения. Аттракционы, несмотря на запрет, эксплуатировали парки в Химках и Чехове Андрей Разин.

Он добавил, что составленные протоколы направили в суд. Так, за нарушения грозит штраф.

Все парки отдыха Подмосковья открыты сегодня для посещения, но аттракционы не работают. Их запустят с 15 июля.

На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 800 аттракционов, из которых эксплуатируют порядка 700. Сейчас их владельцам объясняют, как безопасно возобновить работу. Меры предосторожности, введенные из-за пандемии, обязательны.

О готовности к открытию надо будет уведомить Минсельхозпрод и органы местного самоуправления.