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    10 июля 2020, 12:30

    Инспекторы проверили 500 аттракционов Подмосковья. Нарушения выявили в двух округах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инспекторы проверили уже больше 500 аттракционов в Подмосковье. Они проконтролировали, соблюдается ли временный запрет на работу. Нарушения обнаружили в Чехове и Химках.
    Инспекторы проверили 500 аттракционов Подмосковья. Нарушения выявили в двух округах

    Сначала рейды провели там, где больше всего аттракционов. Это Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево и Красногорск. Инспекторы из Минсельхозпрода каждый день осматривают объекты в парках и торговых центрах. Об этом рассказал глава областного ведомства Андрей Разин.

    При проведении рейдов выявлено два административных нарушения. Аттракционы, несмотря на запрет, эксплуатировали парки в Химках и Чехове

    Андрей Разин.

    Он добавил, что составленные протоколы направили в суд. Так, за нарушения грозит штраф.

    Все парки отдыха Подмосковья открыты сегодня для посещения, но аттракционы не работают. Их запустят с 15 июля.

    На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 800 аттракционов, из которых эксплуатируют порядка 700. Сейчас их владельцам объясняют, как безопасно возобновить работу. Меры предосторожности, введенные из-за пандемии, обязательны.

    О готовности к открытию надо будет уведомить Минсельхозпрод и органы местного самоуправления.