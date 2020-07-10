Коронавирус в России и мире. Главное на 10 июля

В России идет углубленная работа над вакцинами против коронавируса. На сегодня самыми перспективными себя показали 17 препаратов. В США, тем временем, спрогнозировали ухудшение ситуации с пандемией. А в Боливии COVID-19 заболела временный президент страны Жанин Аньес, до нее инфекцию выявили у главы Центрального банка и главы администрации президента.

В России

За прошедшие сутки в стране выявили 6509 случаев коронавирусной инфекции у жителей 85 регионов. Почти у трети из них — 27,3% — не было никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности в России с начала эпидемии выявили уже более 700 тысяч коронавирусных пациентов.

Сейчас в стране идет углубленная работа над вакцинами от коронавируса. Самыми перспективными себя показали 17 препаратов. Однако до промышленного производства дойдут точно не все — Минздрав рассчитывает получить не менее трех-четырех вакцин.

Россия не станет возобновлять международные перелеты, если будет опасность новой вспышки COVID-19. «Рисковать здоровьем граждан никто не собирается», — заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

В мире

Во всем мире число зараженных коронавирусом превысило 12,2 миллиона граждан. В США заболевших COVID-19 свыше 3,1 миллиона. В Бразилии — больше 1,7 миллиона человек. В Индии количество инфицированных перевалило за отметку в 767 тысяч, следует из данных университета Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

Источник фото: jhu.edu

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с COVID-19. Он обратил внимание на крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и Азии, поэтому, по его словам, «мы пока в начале глобальной пандемии».

В Боливии коронавирус подтвердился у временного президента страны Жанин Аньес. Как политик отметила, ее состояние «нормальное». Аньес планирует работать удаленно, находясь на карантине.

О болезни ранее рассказали министр здравоохранения страны, глава Центрального банка и глава администрации президента Боливии.

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