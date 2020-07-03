facebook_pixel
    03 июля 2020, 17:12

    Более 15 аттракционов проверили в Красногорске на соответствие нормам безопасности

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Сотрудники Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили более 15 аттракционов в Красногорске. Парки в регионе уже открыты для посещений, но эксплуатация аттракционов пока еще запрещена. Тем не менее проверка техники проводится регулярно, сообщил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
    Более 15 аттракционов проверили в Красногорске на соответствие нормам безопасности | Изображение 1

    «Парки Подмосковья открыты для посетителей, но эксплуатация аттракционов запрещена до особого распоряжения губернатора региона. Однако проверка аттракционов на соответствие норм безопасности осуществляется сотрудниками нашего управления систематически. Так, вчера в Красногорске был проведен рейд и проверено на безопасность более 15 каруселей и других аттракционов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

    Более 15 аттракционов проверили в Красногорске на соответствие нормам безопасности | Изображение 2

    Осмотр аттракционов провели в парке Красногорска на улице Международной и в Красногорском городском парке в деревне Александровке.

    «В ходе проверки исполнения требований законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, нарушений не выявлено», — отметил Андрей Разин.

    В Московской области сегодня зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники, фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.