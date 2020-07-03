Более 15 аттракционов проверили в Красногорске на соответствие нормам безопасности

Сотрудники Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили более 15 аттракционов в Красногорске. Парки в регионе уже открыты для посещений, но эксплуатация аттракционов пока еще запрещена. Тем не менее проверка техники проводится регулярно, сообщил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

«Парки Подмосковья открыты для посетителей, но эксплуатация аттракционов запрещена до особого распоряжения губернатора региона. Однако проверка аттракционов на соответствие норм безопасности осуществляется сотрудниками нашего управления систематически. Так, вчера в Красногорске был проведен рейд и проверено на безопасность более 15 каруселей и других аттракционов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Осмотр аттракционов провели в парке Красногорска на улице Международной и в Красногорском городском парке в деревне Александровке.

«В ходе проверки исполнения требований законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, нарушений не выявлено», — отметил Андрей Разин.

В Московской области сегодня зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники, фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.