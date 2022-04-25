Инспекторы устранили 31 незаконную свалку в Подмосковье с начала года

Инспекторы пресекли деятельность 31 незаконной свалки в Подмосковье с начала года. Навалы мусора устранили в 16 городских округах.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Инспекторы следят за тем, чтобы отходы находились только в отведенных для них местах. С начала года нарушения выявили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе.

Незаконные навалы мусора устранили и в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске, Наро-Фоминске.

Но мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель Светлана Аипова.

При обнаружении нарушения инспектор выезжает на место, составляет акт и привлекает собственника к ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что от людей поступало много жалоб на навалы строймусора в лесах и на обочинах, но теперь в регионе действует усиленный контроль.

Цифровой контроль сократил незаконные свалки строймусора на 61% в Московской области.