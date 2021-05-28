Леса и обочины без мусора. Подмосковье введет электронные талоны на перевозку строительных отходов 1 июня

Новая система контроля за перевозками и утилизацией строительного мусора заработает в Подмосковье 1 июня. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у жителей было много жалоб на такие навалы в лесах или у обочин. Теперь следить за этим будут пристальнее.

Об этом глава Московской области рассказал на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но подняли вопрос и о незаконных свалках.

С 1 июня начинаем новую систему мониторинга и контроля строительного мусора. Было очень много жалоб жителей по поводу того, что часто строительный мусор можно видеть на обочинах и в лесах Андрей Воробьев.

С 1 июня в Подмосковье введут систему электронных талонов на выгрузку мусора. Документ потребуется каждому водителю, работающему в этой сфере.

Все водители грузовиков, перевозящие строительные отходы, должны будут оформить специальный талон. Камеры помогут вычислить нарушителей, сваливающих мусор в неположенных местах.

«Мы приняли областной закон и разработали систему, которая позволит строго контролировать утилизацию строймусора. Это должно происходить на специально отведенных площадках по современным экологическим требованиям», — отметил глава Подмосковья.

Нарушения перевозки и утилизации строительных отходов на территории области обернутся крупными штрафами.