Цифровой контроль сократил незаконные свалки строймусора на 61% в Подмосковье

После того как в Подмосковье внедрили цифровой контроль за перемещением строительного мусора, доля незаконных свалок снизилась на 61%. В регионе следят за легальностью транспортировки отходов.

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, с прошлого года действует закон, согласно которому для транспортировки строительного мусора нужно разрешение.

Более двух тысяч цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья Надежда Куртяник.

Такое разрешение необходимо, если при строительстве или ремонте образовалось свыше 50 кубометров отходов.

Получить онлайн-разрешение на областном портале госуслуг могут юридические лица и предприниматели: застройщики, транспортные и управляющие организации.

Эта услуга доступна по ссылке. Найти легальных перевозчиков строительного мусора можно на портале stroyothody.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что от людей поступало много жалоб на навалы строймусора в лесах и на обочинах, но теперь в регионе действует усиленный контроль.